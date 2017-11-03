Научно-практический рецензируемый «Тихоокеанский медицинский журнал» является ежеквартальным (4 номера в год) рецензируемым печатным изданием, отражающим результаты научных исследований, ориентированных на разработку передовых медицинских технологий.Освещает научные и практические достижения в области фундаментальных исследований, экспериментальной, клинической и профилактической медицины, организации здравоохранения и госсанэпидслужбы, педагогики высшей медицинской школы; публикует научные обзоры, результаты оригинальных исследований, наблюдения из практики, методические материалы, материалы научных конференций. Приоритет для публикации предоставляется материалам по перспективным направлениям современной медицинской науки: молекулярная медицина, регенеративная медицина и биоинженерия, информационные технологии в биологии и медицине, инвазивные медицинские технологии, нейронауки и поведенческая медицина, фармакология и инновационная фармацевтика, ядерная медицина, трансляционная медицина, организация здравоохранения и госэпиднадзора Дальневосточного региона. Журнал адресован врачам различного профиля, научным работникам в сфере медицины и биологии.
«Тихоокеанский медицинский журнал» является одним из основных изданий, в котором публикуется большинство статей по материалам диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук, выполняемых в Дальневосточном регионе.
Наименование и содержание научных работ, публикуемых в «Тихоокеанском медицинском журнале», должны соответствовать двум отраслям науки (медицинские науки, биологические науки) и четырем группам специальностей научных работников (14.01.00 – клиническая медицина; 14.02.00 – профилактическая медицина; 14.03.00 – медико-биологические науки; 14.04.00 – фармацевтические науки)
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ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ
Организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в Приморском крае – 30 лет. В статье представлена информация от ее формирования до настоящего момента. Подчеркнута роль специалистов краевого центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в успехах по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции. Представлен гендерный, возрастной состав пациентов и пути передачи ВИЧ. Отражены успехи профилактической работы в направлении снижения числа перинатального инфицирования младенцев на фоне увеличения числа родов и количества женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией на территории Приморского края. Показано, что своевременная диспансеризация ВИЧ-инфицированных – одно из главных условий увеличения продолжительности и улучшения качества их жизни. Конечной целью профилактической деятельности специалистов центра СПИД, волонтеров, участников некоммерческих организаций служит формирование здорового образа жизни у людей Приморского края и предупреждения не только ВИЧ-инфекции, но и вирусных гепатитов с парентеральным путем передачи, а также наркомании.
ОБЗОРЫ
Обзор литературы, посвященный вирусным геморрагическим лихорадкам (ВГЛ) в странах азиатской части Азиатско-Тихоокеанского региона. Представлены региональные масштабы и тенденции распространения таких наиболее актуальных ВГЛ, как лихорадка Денге, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и тяжелая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, а также возможности их профилактики. Рассматриваются вопросы специфического лечения ВГЛ с учетом механизмов действия и цитотоксичности лекарственных средств, а также перспективы использования менее токсичных препаратов широкого спектра действия, выделенных из гидробионтов Тихого Океана.
Проанализированы данные литературы, касающиеся проблемы инфицирования и циркуляции штаммов Acinetobacter baumannii в госпитальных условиях, рассмотрены вопросы формирования резистентности к антибиотикам, обеспеченность факторами инвазии и «кворум-сенсинга», что позволяет им выдерживать значительные изменения внешних условий, такие как высушивание и обработку моющими средствами. Карбапенемы раньше использовались как препараты выбора для лечения инфекций, вызванных A. baumannii.
Однако повышение устойчивости бактерии к этому классу антибактериальных средств, обусловленное β-лактамазами классов B и D делает дальнейшую терапию карбапенемами бессмысленной. Оценена роль процессов образования биологических пленок штаммами A. baumannii, которые способствуют выживанию бактерии в организме человека, и таким образом, служат важным фактором вирулентности. Организация эффективного и динамичного инфекционного контроля в отделениях реанимации и интенсивной терапии считается важным направлением в комплексе мер по повышению качества и своевременности оказания медицинской помощи.
Морфологические и функциональные расстройства пищеварительной системы при ВИЧ-инфекции встречаются на всей протяженности желудочно-кишечного тракта: в ротовой полости, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, печени, поджелудочной железе, желчном пузыре. Представлен литературный обзор этиологии и клинических проявлений патологии желудочно-кишечного тракта у ВИЧ-инфицированных. Показано, что поражение пищеварительной системы при ВИЧ-инфекции обусловлено не только прямым действием вируса, но и влиянием оппортунистических агентов, а также хроническим воспалением и усугублением иммунодефицита без антиретровирусной терапии. На фоне специфического лечения поражение желудочно-кишечного тракта может развиваться за счет полифармации. Перспективным направлением восстановления биоценоза кишечника у пациентов с ВИЧ-инфекцией можно считать применение пробиотиков.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель: оценка и актуализация подходов к лечению антиретровирусными препаратами лиц с ВИЧ-инфекцией на территории Приморского края. Материал и методы. Проведен анализ схем назначений антиретровирусной терапии (АРВТ) с профилактической и лечебной целями по материалам ежегодной отчетности территорий и хронологического обобщения данных по Приморскому краю за 2016–2018 гг. Результаты. В 2018 г. доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека и получающих АРВТ, от общего числа зараженных этой инфекцией из состоявших под диспансерным наблюдением в Приморском крае, составила 64 %. Отмечено увеличение удельного веса пациентов с впервые назначенной АРВТ до 22,7 % против 15 % в 2017 г. и возобновивших лечение – до 4,6 % против 2,9 % в 2017 г. Всего в крае (без учета ГУФСИН) в 2018 г. получили АРВТ 3863 пациента, что выше показателей 2017 г. (3333 человека – 55,4 %) и 2016 г. (3046 человека – 50,6 %). В отчетном году зафиксировано возрастание количества лиц, возобновивших АРВТ до 179 человек (в 2017 г. – 99, в 2016 г. – 70 человек). Заключение. Учитывая государственное финансирование в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, необходимо точно и своевременно оценивать экономические затраты и проводить фармакоэкономическое обоснование АРВТ как основного механизма лечебных и профилактических мероприятий при этом заболевании.
Цель: оценка динамики эпидемической опасности заболеваемости клещевым энцефалитом и другими клещевыми трансмиссивными природно-очаговыми инфекциями в Республике Алтай. Материал и методы. Использованы статистические данные санитарно-эпидемиологической службы Республики Алтай. Расчет прогностических значений заболеваемости осуществлялся посредством построения нейросетевой модели методом прогнозирования временного ряда. Результаты. Ранжирование административных территорий позволило разделить районы республики на три группы: с высоким (от 25 на 100 тыс. населения и более), средним (15–24,9 на 100 тыс. населения) и низким (до 14,9 на 100 тыс. населения) уровнями заболеваемости клещевым энцефалитом. В группу с высокой заболеваемостью были отнесены Турочакский и Онгудайский районы, в группу с низкой заболеваемостью – Кош-Агачский район. Заключение. В нейросетевой модели было установлено, что в течение 5-летнего периода (2013–2017) прогностические уровни заболеваемости клещевым энцефалитолм превышали фактические со средней относительной ошибкой ±0,1 и в среднем равнялись 9,18 на 100 тыс. населения. В течение данного периода разница абсолютных значений прогностического и фактического показателей составила десять случаев (т.е. по два случая в год). Разница между этими показателями с учетом небольшой средней относительной ошибки может быть объяснена неучтенными случаями клещевых инфекций, которые по клиническим проявлениям сходы с клещевым энцефалитом и учитываются по МКБ-10 как «лихорадка неясного происхождения» (R50).
Цель: провести органометрию вилочковой железы белых крыс, находившихся в условиях ингаляционного воздействия формальдегида, и построить регрессионную модель зависимости между показателями длины и ширины органа. Материал и методы. Работа выполнена на 72 белых крысах-самцах с начальной массой тела 130–150 г в возрасте 3 мес. Воздействие формальдегидом в концентрации 2,766 мг/м3 осуществлялись ежедневно в течение 60 мин. от 10 до 90 дней в разных группах наблюдения. Измерялись масса тела животных, абсолютная и относительная масса и размеры вилочковой железы. Проведен регрессионный анализ зависимости длины органа от его ширины. Результаты. Средний показатель абсолютной массы тимуса крыс, подвергавшихся воздействию формальдегида в течение 20 дней, составил 224,17 мг, что было на 14,9 % ниже значений контроля. Созданная модель зависимости длины тимуса от его ширины описывается формулой Y=2,7+1,25×Х, где Y – длина, а X – ширина. Заключение. В результате влияния формальдегида наблюдается снижение абсолютной массы тимуса. При этом его относительная масса не отличается от показателей соответствующей нормы. Воздействие на организм крыс формальдегида приводит к уменьшению размеров вилочковой железы. Созданная модель зависимости длины тимуса от его ширины позволяет прогнозировать значения зависимой переменной.
Цель: разработать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение изменений здоровья сотрудников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Материал и методы. Выполнена комплексная гигиеническая оценка условий труда на рабочих местах 1378 человек. Оценка состояния здоровья проведена по показателям заболеваемости с временной утратой трудоспособности по методике Н.В. Догле и А.Я. Юркевич, а также по результатам периодических медицинских осмотров. Материалы для исследования заболеваний с временной утратой трудоспособности – листы временной нетрудоспособности, медицинские карты амбулаторного больного. Изучение непрофессиональных потенциальных факторов риска нарушений здоровья осуществлялось с помощью «Анкеты по изучению условий и факторов образа жизни». Результаты. Выявлены ведущие производственные факторы, определяющие вредные условия труда и способные оказать неблагоприятное воздействие на здоровье. В основных профессиональных группах, связанных с охраной железнодорожных объектов, грузов и транспорта, показана высокая категория профессионального риска для здоровья работников. Установлен высокий уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности у представителей производственного штата ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Выявлены достоверные корреляции между потенциальными факторами риска и показателями заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Идентифицированы приоритетные профессиональные и непрофессиональные факторы, оказывающие влияние на уровень заболеваемости. Заключение. Разработана, научно обоснована и внедрена система мероприятий по профилактике неблагоприятного влияния производственных факторов на состояние здоровья работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта.
Цель: оценка условий труда работников испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) учреждения Роспотребнадзора для научного обоснования профилактических мер по сохранению их здоровья. Материал и методы. Работа выполнена на 116 рабочих местах специалистов отдела санитарно-гигиенических лабораторных исследований (СГЛИ) ИЛЦ с применением гигиенических, лабораторно-инструментальных, социологических и статистических методов. Проведены измерения химических и физических факторов производственной среды. Гигиеническая оценка осуществлена в соответствии с требованиями «Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Результаты. Определен комплекс вредных производственных факторов на рабочих местах и дана общая гигиеническая оценка условий труда основных профессиональных групп отдела СГЛИ. Установлен итоговый класс условий труда – вредный, 1-й степени (класс 3.1). Заключение. Условия труда на рабочих местах сотрудников отдела в зависимости от степени превышения гигиенических нормативов способны оказать неблагоприятное действие на организм и вызвать функциональные изменения, прекращающиеся при прерывании контакта с вредными факторами.
Цель: на основе скрининговых методов оценить факторы риска формирования отклонений в состоянии здоровья человека и определить методы их профилактики. Материал и методы. Обследовано 38 мужчин и 60 женщин в возрасте от 21 года до 60 лет, обратившихся в ВКДЦ в 2014–2015 гг. Проведена оценка анамнеза и факторов риска развития различных заболеваний, физического развития, функционального состояния сердечно-сосудистой системы, функции внешнего дыхания, обменных процессов и лабораторных показателей. На основании результатов комплексного обследования оценивалось фактическое питание, функциональные и адаптивные резервы организма. Каждому пациенту составлялась индивидуальная программа оздоровления. Результаты. Не имели факторов риска заболеваний всего 3 % обследованных. Отягощенную наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям и обменным нарушениям 34,2 % мужчин) и 60 % женщин, отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям – 18,4 % мужчин и 5 % женщин. 79,6 % мужчин и женщин относятся к числу некурящих. Малоподвижный образ жизни ведли 10,5 % мужчин и 11,6 % женщин, смешанный – 65,8 % мужчин и 66,7 % женщин и активный – 23,7 и 21,7 % мужчин и женщин, соответственно. Заключение. Один фактор риска определен у 16 человек в возрасте 21–40 лет. У 25,5 % респондентов выявлены по два фактора риска. Сочетание трех факторов зарегистрировано в 23,5 % случаев. У 17,3 % респондентов имелось сочетание четырех, у 11,2 % – пяти, у 1 % – шести факторов риска. Сочетание семи факторов риска определено в 2,1 % наблюдений. Основными факторами риска неинфекционных заболеваний в возрасте 21–60 лет можно назвать: избыточный вес, нерациональное питание, недостаточную физическую активность, курение, употребление алкоголя, гиперхолестеринемию, наследственную отягощенность, артериальную гипертензию и ожирение. Более чем у 2/3 пациентов
регистрировалось влияние на организм более трех факторов риска.
Цель: систематизировать данные по распространению малярии в мире и Приморском крае и особенностям эпидемического процесса на фоне программы элиминации малярии и успехов региональной инициативы по предупреждению завоза и становления территориальных эпидемичных очагов. Материал и методы. Работа выполнена на основе эпидемиологических методов исследования. Использованы данные эпидемиологического наблюдения, результаты эпидемиологического обследования очагов по материалам карт эпидемиологического обследования, материалы докладов ВОЗ и партнеров о новом плане действий по активизации борьбы с малярией. Результаты. Завозные случаи малярии среди жителей Приморья стали регистрироваться ежегодно, начиная с 1997 г. Всего с 1996 по 2016 гг. зафиксировано 52 случая малярии, в том числе 20 случаев ее тропической разновидности и 32 случая трехдневной малярии. Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в 1997, 1999, 2000 и 2002 гг. Эпидемиологическую значимость в формировании эндемичных очагов в крае имеют комары Anopheles hyrconus, заселенность водоемов личинками которых в луговых биотопах Приморья составляет 27,3 %. Заключение. Усилия, направленные на элиминацию малярии в мире, требуют постоянной оценки маляриогенного потенциала отдельных регионов Приморского края, совершенствования эпидемиологического надзора и оперативности в реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий на местном уровне.
Цель: описать лучевую семиотику поражений головного мозга в зависимости от степени иммуносупрессии, обусловленной ВИЧ-инфекцией, и активности репликации вируса иммунодефицита человека. Материал и методы. Проанализированы результаты комплексного клинико-лучевого обследования 300 ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов, которым была выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Все пациенты были разделены на группы в зависимости от статуса антиретровирусной терапии (АРВТ), количества CD4-лимфоцитов в крови, а также от выявленных поражений головного мозга. В отдельную группу вошли пациенты с синдромом восстановления иммунной системы (СВИС). Результаты. Признаки ВИЧ-энцефалопатии обнаружены более чем у половины пациентов. Выявлен широкий спектр сопутствующих инфекций и оппортунистических заболеваний с поражением головного мозга. При нарастании иммуносупрессии отмечалось увеличение количества очаговых и диффузных изменений центральной нервной системы. При СВИС в мозге появлялись новые и увеличивались размеры старых очагов поражения, регистрировался сливной паттерн изменений вплоть до генерализации. СВИС был связан либо с началом АРВТ, либо с возобновлением ее после перерыва, при этом достоверно чаще визуализировались признаки атипичной прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии. Заключение. У большинства пациентов с ВИЧ-инфекцией выявлялись атрофические изменения, очаговые и диффузные поражения головного мозга. В случаях без АРВТ чаще встречались крупные очаги, определялись перифокальный отек и накопление контрастного препарата в зоне изменений центральной нервной системы, изменения нарастали при прогрессировании иммуносупрессии. Основным отличительным лучевым признаком поражения головного мозга при СВИC была острая воспалительная демиелинизация. Целесообразно расширение показаний и условий для проведения радиологических исследований головного мозга при подозрении на вовлечение его в патологический процесс или при первых признаках когнитивных или психоневрологических расстройств у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Цель: оценить влияние эпидемии наркомании на заболеваемость женщин ВИЧ-инфекцией на примере Республики Татарстан. Материал и методы. Проанализированы характеристики эпидемий ВИЧ-инфекции и наркомании в Республике Татарстан с 1987 по 2018 гг. Для выявления факторов риска заражения проведено анонимное анкетирование 208 ВИЧ-инфицированных женщин. Результаты. В 1987–2006 гг. выявлена прямая связь показателей инцидентности ВИЧ-инфекции и наркомании на территории республики (r = 0,73), для 2006–2018 гг. – обратная (r = –0,8). C 1996 по 2018 гг. заболеваемость ВИЧ-инфекцией женщин увеличилась в 7,6 раза. До 2002 г. доминировал гемоконтактный путь заражения, с 2003 г. – половой. Продемонстрирован рост частоты гетеросексуальноой передачи инфекции с 23,7 % в 2001 г. до 82,8 % в 2016 г. Как показало анкетирование, большинство женщин (76,9 %) заразилось при гетеросексуальных контактах, тем не менее в 49 % случаев ВИЧ-инфекция стала прямым или косвенным следствием эпидемии наркомании. При этом количество женщин, заразившихся при половых контактах с потребителями инъекционных наркотиков, превышало число таковых, заразившихся при употреблении наркотиков. Заражению женщин могли способствовать эпизоды физического насилия, ассоциированные с наркоманией партнера. Заключение. До 2002 г. большая часть женщин в Республике Татарстан заражалась ВИЧ-инфекцией при употреблении наркотиков. На современном этапе доминирует половой путь, однако в качестве источника заражения женщин часто выступают мужчины, употреблявшие инъекционные наркотики.
Цель: анализ распространенности генетических вариантов вируса иммунодефицита человека 1-го типа и мутаций резистентности к ингибиторам протеазы (ИП), нуклеозидным и ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ и ННИОТ) в Приморском крае. Материал и методы. Представлены результаты исследования 124 проб пациентов с ВИЧ-инфекцией, проживавших на территории Приморского края и наблюдавшихся в краевом Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в 2013–2019 гг. Материалом для молекулярно-генетических исследований послужила плазма крови, взятая в период терапии. Для выделения нуклеиновых кислот, реакции обратной транскрипции, полимеразной цепной реакции и реакции циклического секвенирования была использована тест-система ViroSeq “HIV-1 Genotyping System” v. 2.0 (Celera Diagnostics, Abbott, США). Исследованию был подвергнут ген, кодирующий протеазу возбудителя (1–99 кодоны) и две трети гена, кодирующего обратную транскриптазу (1–335 кодоны). Для определения последовательностей методом капиллярного электрофореза использован генетический анализатор АВ 3500 (Applied Biosystems, США). Результаты. Наиболее часто регистрировалась резистентность одновременно к НИОТ и ННИОТ (23,4 %). При этом лекарственная устойчивость к препаратам одной из групп ингибиторов обратной транскриптазы встречалась достаточно часто (9,7 %). У значительного количества пациентов лекарственная устойчивость была обусловлена мутациями резистентности к НИОТ и ННИОТ (54,9 %), как изолированно, так и в сочетании с мутациями к ИП. Уровень резистентности к ИП оказался невысоким (4,8 %). Лекарственная резистентность к препаратам трех групп выявлена в 10 случаях (8,1 %). Заключение. Среди обследованных с вирусологической и иммунологической неэффективностью антиретровирусной терапии, проживающих на территории Приморского края, наиболее распространен субтип В вируса иммунодефицита человека 1-го типа. Более чем в половине случаев возбудитель имел мутации лекарственной резистентности. Это создает неблагоприятную ситуацию при распространении мутаций в популяции и формировании первичной резистентности. Безусловно, методы молекулярно-генетического анализа имеют большое значение как в изучении эпидемиологического распространения вариантов вируса иммунодефицита человека 1-го типа, так и при подборе и коррекции антиретровирусной терапии в случаях ее неэффективности.
Цель: анализ эффективности терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) у пациентов со средне-тяжелыми и тяжелыми формами язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК). Материал и методы. Работа проведена на базе гастроэнтерологического отделения ПККБ № 1. Эффективность лечения оценивалась путем ретроспективного анализа 29 историй болезни. Тяжесть заболевания определялась по индексам Мейо и Харви–Бредшоу. Из препаратов биологической терапии применялись ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа (ФНОα) и блокатор интегрина «Ведолизумаб». Учитывались клинический ответ и эндоскопическая динамика. Данные обрабатывались с помощью программы Statistica 10. Результаты. БК диагностирован у 20, ЯК – у 9 челокек. Средний возраст пациентов - 37,2 года. Исходно все пациенты получали традиционную иммуномодулирующую терапию. Показанием к ГИБП стало развитие стероидорезистентности и стероидозависимости и неэффективность иммуносупрессоров. Положительный клинический ответ наблюдался уже после первой инфузии у 24 человек. Через 10–14 недель лечения положительный клинический ответ отмечен в 58,6 % случаев. Через 24–28 недель лечения у 24,1 % пациентов получена клиническая ремиссия и улучшение эндоскопической картины, а у 17,2 % достигнута полная клинико-эндоскопическая ремиссия. Оптимизация терапии потребовалась в 17,2 % наблюдений. Заключение. Применение ГИБП имеет преимущества в достижении клинической и эндоскопической ремиссии при лечении пациентов с рефрактерными формами ЯК и БК.
МЕТОДИКА
Использование в эпидемиологических исследованиях инфекционных заболеваний простых математических моделей, основанных на предположении о гетерогенности популяции, приводит к грубым ошибкам в оценке активности передачи инфекции и среднего уровня заболеваемости. Для точной оценки заболеваемости нужны модели, учитывающие структуру групп риска. При этом длительность циклов многолетних колебаний для гомогенных и гетерогенных моделей оказывается близкой, поэтому ее можно использовать для оценки величины контактного числа. Кроме того, модели, не учитывающие конечность популяции, дают неправильное описание динамики заболеваемости – в таких моделях заболеваемость стремится к постоянной величине. Причина здесь кроется в том, что даже для многомиллионных популяций динамика количества инфицированных имеет сильную стохастичность, и для воспроизведения фактической динамики эпидемического процесса надо использовать не детерминированные, а стохастические модели.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Цель: анализ основных эпидемических закономерностей распространения ВИЧ-инфекции в различных субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Материал и методы. Проведен анализ данных, представленных в отчетах Центров по профилактике и борьбе со СПИД в соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ от 12.07.2018 г. Результаты. В настоящее время ДФО – территория со средним уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией. Число инфицированных в округе превышает 25 тысяч человек и составляет 2,5 % от общей когорты лиц, живущих с ВИЧ, в Российской Федерации. Показатель пораженности, рассчитанный на 100 тысяч населения, в ДФО в 2,2 раза ниже, чем в целом по России. Приморский край – лидер округа по абсолютному числу лиц, живущих с ВИЧ, и числу новых случаев заболевания. Прирост новых случаев в 2018 г. в целом по округу составил 107 % (по РФ – 97 %) к уровню 2017 г. Максимальную динамику роста продемонстрировали малонаселенные территории: Еврейская автономная область (162 %), Чукотский автономный округ (147,6 %) и Камчатский край (124 %). По информации, полученной из большинства Центров, в ДФО преобладал половой путь передачи инфекции, наиболее вовлеченной в эпидемический процесс группой, остаются мужчины 25–45 лет. В 2018 г. в округе достигнуты целевые показатели Государственной стратегии по охвату населения тестированием на ВИЧ – 25 % (2,1 млн. человек) и предоставления антиретровирусной терапии – 60 % от состоящих на диспансерном учете или 55,6 % от всей когорты лиц, живущих с ВИЧ в округе (в РФ – 55 %). Заключение. Дальний Восток всегда занимал последние строчки федерального рейтинга по пораженности ВИЧ-инфекцией, и таких результатов помогла добиться грамотно выстроенная политика профилактических мероприятий. В практику работы службы по профилактике и борьбе со СПИД ДФО постоянно внедряются современные диагностические, терапевтические и профилактические технологии. Все центры АнтиСПИД проводят традиционные профилактические мероприятия, среди которых бесплатные, добровольные, в т.ч. и анонимные, тестирования на ВИЧ-инфекцию с обязательным до- и после- тестовым консультированием. Уровень информированности населения ДФО по вопросам ВИЧ-инфекции в 2018 г. составил 87,2 %, что соответствует показателю Госстратегии.
Цель: определение особенностей разработки и возможностей применения баз данных клинических признаков инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в многопрофильных стационарах. Материал и методы. Использованы сведения о 1560 больных злокачественными новообразованиями в отделениях онкологического диспансера, определены 28 дескрипторов, характеризующих наличие данных инфекций и 45 факторов риска. Результаты. Построена функциональная модель, выделено два массива информации: клинические признаки и медицинские факторы риска для семи разделов оказания медицинской помощи. Заключение. Особенностью созданной базы данных служит построение ее на основе специфичности клинических признаков, характерных для каждого пациента и проводимого лечения, с учетом функциональных и логических закономерностей накопленной информации.
НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ
Представлено клиническое наблюдение воспалительного заболевания кишечника у 25-летней женщины. На протяжении двух лет клинические данные, эндоскопическая картина и результаты гистологического исследования слизистой оболочки не позволяли отдифференцировать болезнь Крона от язвенного колита. Были исключены инфекционные заболевания, амилоидоз. Только при компьютерной томографической энтерографии были выявлены патогномоничные для болезни Крона изменения в тонкой кишке и брюшной полости. Полученные данные позволили скорректировать лечение и обоснованно отказаться от оперативного пособия, необходимого при язвенном колите.
Описан клинический случай пневмоцистоза, когда поражение легких стало первым проявлением ВИЧ-инфекции. Диагностика пневмоцистоза легких у ВИЧ-инфицированных сложна, что обусловлено отсутствием патогномоничных клинических симптомов и частым сочетанным течением нескольких оппортунистических заболеваний на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Систематизированы и представлены современные данные по этиологии и патогенезу, особенностям клинической картины, диагностике и лечению пневмоцистоза у ВИЧ-инфицированных.
В соответствии с новыми требованиями ВАК и Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE) в «Тихоокеанском медицинском журнале» вводится следующий порядок оформления рукописей (утверждено на заседании РИСО ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 20.05.2019 г.)