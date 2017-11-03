Научно-практический рецензируемый «Тихоокеанский медицинский журнал» является ежеквартальным (4 номера в год) рецензируемым печатным изданием, отражающим результаты научных исследований, ориентированных на разработку передовых медицинских технологий.Освещает научные и практические достижения в области фундаментальных исследований, экспериментальной, клинической и профилактической медицины, организации здравоохранения и госсанэпидслужбы, педагогики высшей медицинской школы; публикует научные обзоры, результаты оригинальных исследований, наблюдения из практики, методические материалы, материалы научных конференций. Приоритет для публикации предоставляется материалам по перспективным направлениям современной медицинской науки: молекулярная медицина, регенеративная медицина и биоинженерия, информационные технологии в биологии и медицине, инвазивные медицинские технологии, нейронауки и поведенческая медицина, фармакология и инновационная фармацевтика, ядерная медицина, трансляционная медицина, организация здравоохранения и госэпиднадзора Дальневосточного региона. Журнал адресован врачам различного профиля, научным работникам в сфере медицины и биологии.

«Тихоокеанский медицинский журнал» является одним из основных изданий, в котором публикуется большинство статей по материалам диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук, выполняемых в Дальневосточном регионе.

Наименование и содержание научных работ, публикуемых в «Тихоокеанском медицинском журнале», должны соответствовать двум отраслям науки (медицинские науки, биологические науки) и четырем группам специальностей научных работников (14.01.00 – клиническая медицина; 14.02.00 – профилактическая медицина; 14.03.00 – медико-биологические науки; 14.04.00 – фармацевтические науки)

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