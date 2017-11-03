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Тихоокеанский медицинский журнал

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Научно-практический рецензируемый «Тихоокеанский медицинский журнал» является ежеквартальным (4 номера в год) рецензируемым печатным изданием, отражающим результаты научных исследований, ориентированных на разработку передовых медицинских технологий.Освещает научные и практические достижения в области фундаментальных исследований, экспериментальной, клинической и профилактической медицины, организации здравоохранения и госсанэпидслужбы, педагогики высшей медицинской школы; публикует научные обзоры, результаты оригинальных исследований, наблюдения из практики, методические материалы, материалы научных конференций. Приоритет для публикации предоставляется материалам по перспективным направлениям современной медицинской науки:  молекулярная медицина, регенеративная медицина и биоинженерия, информационные технологии в биологии и медицине, инвазивные медицинские технологии, нейронауки и поведенческая медицина, фармакология и инновационная фармацевтика, ядерная медицина, трансляционная медицина, организация здравоохранения и госэпиднадзора Дальневосточного региона. Журнал адресован врачам различного профиля, научным работникам в сфере медицины и биологии.

«Тихоокеанский медицинский журнал» является одним из основных изданий, в котором публикуется большинство статей по материалам диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата медицинских наук, выполняемых в Дальневосточном регионе.

Наименование и содержание научных работ, публикуемых в «Тихоокеанском медицинском журнале», должны соответствовать двум отраслям науки (медицинские науки, биологические науки) и четырем группам специальностей научных работников (14.01.00 – клиническая медицина; 14.02.00 – профилактическая медицина; 14.03.00 – медико-биологические науки; 14.04.00 – фармацевтические науки)

Индексация: РИНЦ (RSCI; Science Index), Киберленинка, Руконт, EВSCO

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Текущий выпуск

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№ 3 (2019)
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ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Медицинская помощь для пациентов с ВИЧ-инфекцией от начала эпидемии до управляемой инфекции в Приморском крае: 30-летний рубеж
Л. Ф. Скляр, А. А. Черникова, Е. И. Мирошниченко, С. Н. Бениова, С. П. Кругляк, С. А. Ермолицкая
PDF (Rus)
5-11 52
Аннотация

Организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в Приморском крае – 30 лет. В статье представлена информация от ее формирования до настоящего момента. Подчеркнута роль специалистов краевого центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в успехах по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции. Представлен гендерный, возрастной состав пациентов и пути передачи ВИЧ. Отражены успехи профилактической работы в направлении снижения числа перинатального инфицирования младенцев на фоне увеличения числа родов и количества женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией на территории Приморского края. Показано, что своевременная диспансеризация ВИЧ-инфицированных – одно из главных условий увеличения продолжительности и улучшения качества их жизни. Конечной целью профилактической деятельности специалистов центра СПИД, волонтеров, участников некоммерческих организаций служит формирование здорового образа жизни у людей Приморского края и предупреждения не только ВИЧ-инфекции, но и вирусных гепатитов с парентеральным путем передачи, а также наркомании.

ОБЗОРЫ

Вирусные геморрагические лихорадки в странах азиатской части АТР: эпидемиология, перспективы лечения и профилактики
Г. Г. Компанец, О. В. Иунихина, А. Б. Потт, Н. В. Крылова
PDF (Rus)
11-18 28
Аннотация

Обзор литературы, посвященный вирусным геморрагическим лихорадкам (ВГЛ) в странах азиатской части Азиатско-Тихоокеанского региона. Представлены региональные масштабы и тенденции распространения таких наиболее актуальных ВГЛ, как лихорадка Денге, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и тяжелая лихорадка с тромбоцитопеническим синдромом, а также возможности их профилактики. Рассматриваются вопросы специфического лечения ВГЛ с учетом механизмов действия и цитотоксичности лекарственных средств, а также перспективы использования менее токсичных препаратов широкого спектра действия, выделенных из гидробионтов Тихого Океана.

Роль штаммов Acinetobacter baumannii в развитии гнойно-септических осложнений при ожоговой травме
Т. Д. Фомичева, Ю. Е. Скурихина, С. А. Сотниченко, П. А. Грибань, В. В. Федорец, М. В. Тимошенко, Р. Р. Айвазян
PDF (Rus)
18-23 23
Аннотация

Проанализированы данные литературы, касающиеся проблемы инфицирования и циркуляции штаммов Acinetobacter baumannii в госпитальных условиях, рассмотрены вопросы формирования резистентности к антибиотикам, обеспеченность факторами инвазии и «кворум-сенсинга», что позволяет им выдерживать значительные изменения внешних условий, такие как высушивание и обработку моющими средствами. Карбапенемы раньше использовались как препараты выбора для лечения инфекций, вызванных A. baumannii.
Однако повышение устойчивости бактерии к этому классу антибактериальных средств, обусловленное β-лактамазами классов B и D делает дальнейшую терапию карбапенемами бессмысленной. Оценена роль процессов образования биологических пленок штаммами A. baumannii, которые способствуют выживанию бактерии в организме человека, и таким образом, служат важным фактором вирулентности. Организация эффективного и динамичного инфекционного контроля в отделениях реанимации и интенсивной терапии считается важным направлением в комплексе мер по повышению качества и своевременности оказания медицинской помощи.

Поражение желудочно-кишечного тракта при ВИЧ-инфекции
Г. М. Хасанова, Д. М. Урунова, З. И. Ахмеджанова, Г. М. Гиясова, А. А. Черникова, А. Н. Хасанова
PDF (Rus)
24-28 12
Аннотация

Морфологические и функциональные расстройства пищеварительной системы при ВИЧ-инфекции встречаются на всей протяженности желудочно-кишечного тракта: в ротовой полости, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, печени, поджелудочной железе, желчном пузыре. Представлен литературный обзор этиологии и клинических проявлений патологии желудочно-кишечного тракта у ВИЧ-инфицированных. Показано, что поражение пищеварительной системы при ВИЧ-инфекции обусловлено не только прямым действием вируса, но и влиянием оппортунистических агентов, а также хроническим воспалением и усугублением иммунодефицита без антиретровирусной терапии. На фоне специфического лечения поражение желудочно-кишечного тракта может развиваться за счет полифармации. Перспективным направлением восстановления биоценоза кишечника у пациентов с ВИЧ-инфекцией можно считать применение пробиотиков.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность и необходимость фармакоэкономических исследований в лечении лиц с ВИЧ-инфекцией, живущих в Приморском крае
Л. А. Коротких, Е. В. Елисеева, С. Н. Бениова, Ю. Л. Кондрашова, Ю. А. Кудлаева
PDF (Rus)
29-33 10
Аннотация

Цель: оценка и актуализация подходов к лечению антиретровирусными препаратами лиц с ВИЧ-инфекцией на территории Приморского края. Материал и методы. Проведен анализ схем назначений антиретровирусной терапии (АРВТ) с профилактической и лечебной целями по материалам ежегодной отчетности территорий и хронологического обобщения данных по Приморскому краю за 2016–2018 гг. Результаты. В 2018 г. доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека и получающих АРВТ, от общего числа зараженных этой инфекцией из состоявших под диспансерным наблюдением в Приморском крае, составила 64 %. Отмечено увеличение удельного веса пациентов с впервые назначенной АРВТ до 22,7 % против 15 % в 2017 г. и возобновивших лечение – до 4,6 % против 2,9 % в 2017 г. Всего в крае (без учета ГУФСИН) в 2018 г. получили АРВТ 3863 пациента, что выше показателей 2017 г. (3333 человека – 55,4 %) и 2016 г. (3046 человека – 50,6 %). В отчетном году зафиксировано возрастание количества лиц, возобновивших АРВТ до 179 человек (в 2017 г. – 99, в 2016 г. – 70 человек). Заключение. Учитывая государственное финансирование в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, необходимо точно и своевременно оценивать экономические затраты и проводить фармакоэкономическое обоснование АРВТ как основного механизма лечебных и профилактических мероприятий при этом заболевании.

Оценка потенциальной эпидемической опасности заболеваемости клещевыми инфекциями в Республике Алтай
С. В. Широкоступ, Н. В. Лукьяненко, Б. А. Баландович, Т. В. Сафьянова
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33-36 13
Аннотация

Цель: оценка динамики эпидемической опасности заболеваемости клещевым энцефалитом и другими клещевыми трансмиссивными природно-очаговыми инфекциями в Республике Алтай. Материал и методы. Использованы статистические данные санитарно-эпидемиологической службы Республики Алтай. Расчет прогностических значений заболеваемости осуществлялся посредством построения нейросетевой модели методом прогнозирования временного ряда. Результаты. Ранжирование административных территорий позволило разделить районы республики на три группы: с высоким (от 25 на 100 тыс. населения и более), средним (15–24,9 на 100 тыс. населения) и низким (до 14,9 на 100 тыс. населения) уровнями заболеваемости клещевым энцефалитом. В группу с высокой заболеваемостью были отнесены Турочакский и Онгудайский районы, в группу с низкой заболеваемостью – Кош-Агачский район. Заключение. В нейросетевой модели было установлено, что в течение 5-летнего периода (2013–2017) прогностические уровни заболеваемости клещевым энцефалитолм превышали фактические со средней относительной ошибкой ±0,1 и в среднем равнялись 9,18 на 100 тыс. населения. В течение данного периода разница абсолютных значений прогностического и фактического показателей составила десять случаев (т.е. по два случая в год). Разница между этими показателями с учетом небольшой средней относительной ошибки может быть объяснена неучтенными случаями клещевых инфекций, которые по клиническим проявлениям сходы с клещевым энцефалитом и учитываются по МКБ-10 как «лихорадка неясного происхождения» (R50).

Органометрические показатели тимуса белых крыс, подвергавшихся ингаляционному воздействию формальдегида, и их прогнозирование методом однофакторного линейного регрессионного анализа
И. Ю. Ваш
PDF (Rus)
37-41 30
Аннотация

Цель: провести органометрию вилочковой железы белых крыс, находившихся в условиях ингаляционного воздействия формальдегида, и построить регрессионную модель зависимости между показателями длины и ширины органа. Материал и методы. Работа выполнена на 72 белых крысах-самцах с начальной массой тела 130–150 г в возрасте 3 мес. Воздействие формальдегидом в концентрации 2,766 мг/м3 осуществлялись ежедневно в течение 60 мин. от 10 до 90 дней в разных группах наблюдения. Измерялись масса тела животных, абсолютная и относительная масса и размеры вилочковой железы. Проведен регрессионный анализ зависимости длины органа от его ширины. Результаты. Средний показатель абсолютной массы тимуса крыс, подвергавшихся воздействию формальдегида в течение 20 дней, составил 224,17 мг, что было на 14,9 % ниже значений контроля. Созданная модель зависимости длины тимуса от его ширины описывается формулой Y=2,7+1,25×Х, где Y – длина, а X – ширина. Заключение. В результате влияния формальдегида наблюдается снижение абсолютной массы тимуса. При этом его относительная масса не отличается от показателей соответствующей нормы. Воздействие на организм крыс формальдегида приводит к уменьшению размеров вилочковой железы. Созданная модель зависимости длины тимуса от его ширины позволяет прогнозировать значения зависимой переменной.

Гигиенические аспекты трудовой деятельности работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта
Е. Б. Анищенко, Л. В. Транковская, А. А. Важенина
PDF (Rus)
42-45 9
Аннотация

Цель: разработать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение изменений здоровья сотрудников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Материал и методы. Выполнена комплексная гигиеническая оценка условий труда на рабочих местах 1378 человек. Оценка состояния здоровья проведена по показателям заболеваемости с временной утратой трудоспособности по методике Н.В. Догле и А.Я. Юркевич, а также по результатам периодических медицинских осмотров. Материалы для исследования заболеваний с временной утратой трудоспособности – листы временной нетрудоспособности, медицинские карты амбулаторного больного. Изучение непрофессиональных потенциальных факторов риска нарушений здоровья осуществлялось с помощью «Анкеты по изучению условий и факторов образа жизни». Результаты. Выявлены ведущие производственные факторы, определяющие вредные условия труда и способные оказать неблагоприятное воздействие на здоровье. В основных профессиональных группах, связанных с охраной железнодорожных объектов, грузов и транспорта, показана высокая категория профессионального риска для здоровья работников. Установлен высокий уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности у представителей производственного штата ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Выявлены достоверные корреляции между потенциальными факторами риска и показателями заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Идентифицированы приоритетные профессиональные и непрофессиональные факторы, оказывающие влияние на уровень заболеваемости. Заключение. Разработана, научно обоснована и внедрена система мероприятий по профилактике неблагоприятного влияния производственных факторов на состояние здоровья работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта.

Комплексная гигиеническая оценка условий труда специалистов лабораторий санитарно-гигиенического профиля
А. А. Важенина, Л. В. Транковская, Е. Б. Анищенко, И. Л. Иванова
PDF (Rus)
46-51 8
Аннотация

Цель: оценка условий труда работников испытательного лабораторного центра (ИЛЦ) учреждения Роспотребнадзора для научного обоснования профилактических мер по сохранению их здоровья. Материал и методы. Работа выполнена на 116 рабочих местах специалистов отдела санитарно-гигиенических лабораторных исследований (СГЛИ) ИЛЦ с применением гигиенических, лабораторно-инструментальных, социологических и статистических методов. Проведены измерения химических и физических факторов производственной среды. Гигиеническая оценка осуществлена в соответствии с требованиями «Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Результаты. Определен комплекс вредных производственных факторов на рабочих местах и дана общая гигиеническая оценка условий труда основных профессиональных групп отдела СГЛИ. Установлен итоговый класс условий труда – вредный, 1-й степени (класс 3.1). Заключение. Условия труда на рабочих местах сотрудников отдела в зависимости от степени превышения гигиенических нормативов способны оказать неблагоприятное действие на организм и вызвать функциональные изменения, прекращающиеся при прерывании контакта с вредными факторами.

Персонифицированный подход к оценке и коррекции факторов риска неинфекционной заболеваемости
Д. А. Каблуков, Е. В. Крукович, Н. Г. Плехова, Н. А. Догадина, О. О. Кузнецова, Е. В. Чудиновских, Т. Н. Кузьмина, Е. А. Хмельницкая
PDF (Rus)
52-56 8
Аннотация

Цель: на основе скрининговых методов оценить факторы риска формирования отклонений в состоянии здоровья человека и определить методы их профилактики. Материал и методы. Обследовано 38 мужчин и 60 женщин в возрасте от 21 года до 60 лет, обратившихся в ВКДЦ в 2014–2015 гг. Проведена оценка анамнеза и факторов риска развития различных заболеваний, физического развития, функционального состояния сердечно-сосудистой системы, функции внешнего дыхания, обменных процессов и лабораторных показателей. На основании результатов комплексного обследования оценивалось фактическое питание, функциональные и адаптивные резервы организма. Каждому пациенту составлялась индивидуальная программа оздоровления. Результаты. Не имели факторов риска заболеваний всего 3 % обследованных. Отягощенную наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям и обменным нарушениям 34,2 % мужчин) и 60 % женщин, отягощенный наследственный анамнез по онкологическим заболеваниям – 18,4 % мужчин и 5 % женщин. 79,6 % мужчин и женщин относятся к числу некурящих. Малоподвижный образ жизни ведли 10,5 % мужчин и 11,6 % женщин, смешанный – 65,8 % мужчин и 66,7 % женщин и активный – 23,7 и 21,7 % мужчин и женщин, соответственно. Заключение. Один фактор риска определен у 16 человек в возрасте 21–40 лет. У 25,5 % респондентов выявлены по два фактора риска. Сочетание трех факторов зарегистрировано в 23,5 % случаев. У 17,3 % респондентов имелось сочетание четырех, у 11,2 % – пяти, у 1 % – шести факторов риска. Сочетание семи факторов риска определено в 2,1 % наблюдений. Основными факторами риска неинфекционных заболеваний в возрасте 21–60 лет можно назвать: избыточный вес, нерациональное питание, недостаточную физическую активность, курение, употребление алкоголя, гиперхолестеринемию, наследственную отягощенность, артериальную гипертензию и ожирение. Более чем у 2/3 пациентов
регистрировалось влияние на организм более трех факторов риска.

Малярия. Эпидемиологические особенности в Приморском крае
Г. Ц. Полежайева, Ю. Е. Скурихина, Г. Т. Дзюба, О. О. Терещенко, Е. А. Решетняк
PDF (Rus)
57-59 11
Аннотация

Цель: систематизировать данные по распространению малярии в мире и Приморском крае и особенностям эпидемического процесса на фоне программы элиминации малярии и успехов региональной инициативы по предупреждению завоза и становления территориальных эпидемичных очагов. Материал и методы. Работа выполнена на основе эпидемиологических методов исследования. Использованы данные эпидемиологического наблюдения, результаты эпидемиологического обследования очагов по материалам карт эпидемиологического обследования, материалы докладов ВОЗ и партнеров о новом плане действий по активизации борьбы с малярией. Результаты. Завозные случаи малярии среди жителей Приморья стали регистрироваться ежегодно, начиная с 1997 г. Всего с 1996 по 2016 гг. зафиксировано 52 случая малярии, в том числе 20 случаев ее тропической разновидности и 32 случая трехдневной малярии. Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в 1997, 1999, 2000 и 2002 гг. Эпидемиологическую значимость в формировании эндемичных очагов в крае имеют комары Anopheles hyrconus, заселенность водоемов личинками которых в луговых биотопах Приморья составляет 27,3 %. Заключение. Усилия, направленные на элиминацию малярии в мире, требуют постоянной оценки маляриогенного потенциала отдельных регионов Приморского края, совершенствования эпидемиологического надзора и оперативности в реализации профилактических и противоэпидемических мероприятий на местном уровне.

Лучевая семиотика поражений головного мозга при ВИЧ-инфекции с учетом иммунного статуса и антиретровирусной терапии
Т. Н. Трофимова, Е. Г. Бакулина, В. В. Рассохин, О. В. Азовцева, Н. А. Беляков
PDF (Rus)
60-66 10
Аннотация

Цель: описать лучевую семиотику поражений головного мозга в зависимости от степени иммуносупрессии, обусловленной ВИЧ-инфекцией, и активности репликации вируса иммунодефицита человека. Материал и методы. Проанализированы результаты комплексного клинико-лучевого обследования 300 ВИЧ-инфицированных взрослых пациентов, которым была выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга. Все пациенты были разделены на группы в зависимости от статуса антиретровирусной терапии (АРВТ), количества CD4-лимфоцитов в крови, а также от выявленных поражений головного мозга. В отдельную группу вошли пациенты с синдромом восстановления иммунной системы (СВИС). Результаты. Признаки ВИЧ-энцефалопатии обнаружены более чем у половины пациентов. Выявлен широкий спектр сопутствующих инфекций и оппортунистических заболеваний с поражением головного мозга. При нарастании иммуносупрессии отмечалось увеличение количества очаговых и диффузных изменений центральной нервной системы. При СВИС в мозге появлялись новые и увеличивались размеры старых очагов поражения, регистрировался сливной паттерн изменений вплоть до генерализации. СВИС был связан либо с началом АРВТ, либо с возобновлением ее после перерыва, при этом достоверно чаще визуализировались признаки атипичной прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии. Заключение. У большинства пациентов с ВИЧ-инфекцией выявлялись атрофические изменения, очаговые и диффузные поражения головного мозга. В случаях без АРВТ чаще встречались крупные очаги, определялись перифокальный отек и накопление контрастного препарата в зоне изменений центральной нервной системы, изменения нарастали при прогрессировании иммуносупрессии. Основным отличительным лучевым признаком поражения головного мозга при СВИC была острая воспалительная демиелинизация. Целесообразно расширение показаний и условий для проведения радиологических исследований головного мозга при подозрении на вовлечение его в патологический процесс или при первых признаках когнитивных или психоневрологических расстройств у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Роль эпидемии наркомании в распространении ВИЧ-инфекции среди женщин Республики Татарстан
Г. Р. Хасанова, С. Т. Аглиуллина, Л. М. Мухарямова, Р. Ф. Хаева
PDF (Rus)
67-71 17
Аннотация

Цель: оценить влияние эпидемии наркомании на заболеваемость женщин ВИЧ-инфекцией на примере Республики Татарстан. Материал и методы. Проанализированы характеристики эпидемий ВИЧ-инфекции и наркомании в Республике Татарстан с 1987 по 2018 гг. Для выявления факторов риска заражения проведено анонимное анкетирование 208 ВИЧ-инфицированных женщин. Результаты. В 1987–2006 гг. выявлена прямая связь показателей инцидентности ВИЧ-инфекции и наркомании на территории республики (r = 0,73), для 2006–2018 гг. – обратная (r = –0,8). C 1996 по 2018 гг. заболеваемость ВИЧ-инфекцией женщин увеличилась в 7,6 раза. До 2002 г. доминировал гемоконтактный путь заражения, с 2003 г. – половой. Продемонстрирован рост частоты гетеросексуальноой передачи инфекции с 23,7 % в 2001 г. до 82,8 % в 2016 г. Как показало анкетирование, большинство женщин (76,9 %) заразилось при гетеросексуальных контактах, тем не менее в 49 % случаев ВИЧ-инфекция стала прямым или косвенным следствием эпидемии наркомании. При этом количество женщин, заразившихся при половых контактах с потребителями инъекционных наркотиков, превышало число таковых, заразившихся при употреблении наркотиков. Заражению женщин могли способствовать эпизоды физического насилия, ассоциированные с наркоманией партнера. Заключение. До 2002 г. большая часть женщин в Республике Татарстан заражалась ВИЧ-инфекцией при употреблении наркотиков. На современном этапе доминирует половой путь, однако в качестве источника заражения женщин часто выступают мужчины, употреблявшие инъекционные наркотики.

Характеристика мутаций лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека 1-го типа на территории Приморского края
В. С. Елисеева, С. П. Кругляк, Г. В. Коваленко, Л. А. Коротких
PDF (Rus)
71-75 11
Аннотация

Цель: анализ распространенности генетических вариантов вируса иммунодефицита человека 1-го типа и мутаций резистентности к ингибиторам протеазы (ИП), нуклеозидным и ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы (НИОТ и ННИОТ) в Приморском крае. Материал и методы. Представлены результаты исследования 124 проб пациентов с ВИЧ-инфекцией, проживавших на территории Приморского края и наблюдавшихся в краевом Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в 2013–2019 гг. Материалом для молекулярно-генетических исследований послужила плазма крови, взятая в период терапии. Для выделения нуклеиновых кислот, реакции обратной транскрипции, полимеразной цепной реакции и реакции циклического секвенирования была использована тест-система ViroSeq “HIV-1 Genotyping System” v. 2.0 (Celera Diagnostics, Abbott, США). Исследованию был подвергнут ген, кодирующий протеазу возбудителя (1–99 кодоны) и две трети гена, кодирующего обратную транскриптазу (1–335 кодоны). Для определения последовательностей методом капиллярного электрофореза использован генетический анализатор АВ 3500 (Applied Biosystems, США). Результаты. Наиболее часто регистрировалась резистентность одновременно к НИОТ и ННИОТ (23,4 %). При этом лекарственная устойчивость к препаратам одной из групп ингибиторов обратной транскриптазы встречалась достаточно часто (9,7 %). У значительного количества пациентов лекарственная устойчивость была обусловлена мутациями резистентности к НИОТ и ННИОТ (54,9 %), как изолированно, так и в сочетании с мутациями к ИП. Уровень резистентности к ИП оказался невысоким (4,8 %). Лекарственная резистентность к препаратам трех групп выявлена в 10 случаях (8,1 %). Заключение. Среди обследованных с вирусологической и иммунологической неэффективностью антиретровирусной терапии, проживающих на территории Приморского края, наиболее распространен субтип В вируса иммунодефицита человека 1-го типа. Более чем в половине случаев возбудитель имел мутации лекарственной резистентности. Это создает неблагоприятную ситуацию при распространении мутаций в популяции и формировании первичной резистентности. Безусловно, методы молекулярно-генетического анализа имеют большое значение как в изучении эпидемиологического распространения вариантов вируса иммунодефицита человека 1-го типа, так и при подборе и коррекции антиретровирусной терапии в случаях ее неэффективности.

Сложные вопросы лечения воспалительных заболеваний кишечника в реальной клинической практике
Е. Ю. Евдокимова, О. В. Чеснокова, И. Л. Мухина, Т. В. Андреева, А. С. Москаленко, О. В. Сайк, Н. А. Белова
PDF (Rus)
76-79 193
Аннотация

Цель: анализ эффективности терапии с применением генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) у пациентов со средне-тяжелыми и тяжелыми формами язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК). Материал и методы. Работа проведена на базе гастроэнтерологического отделения ПККБ № 1. Эффективность лечения оценивалась путем ретроспективного анализа 29 историй болезни. Тяжесть заболевания определялась по индексам Мейо и Харви–Бредшоу. Из препаратов биологической терапии применялись ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа (ФНОα) и блокатор интегрина «Ведолизумаб». Учитывались клинический ответ и эндоскопическая динамика. Данные обрабатывались с помощью программы Statistica 10. Результаты. БК диагностирован у 20, ЯК – у 9 челокек. Средний возраст пациентов  - 37,2 года. Исходно все пациенты получали традиционную иммуномодулирующую терапию. Показанием к ГИБП стало развитие стероидорезистентности и стероидозависимости и неэффективность иммуносупрессоров. Положительный клинический ответ наблюдался уже после первой инфузии у 24 человек. Через 10–14 недель лечения положительный клинический ответ отмечен в 58,6 % случаев. Через 24–28 недель лечения у 24,1 % пациентов получена клиническая ремиссия и улучшение эндоскопической картины, а у 17,2 % достигнута полная клинико-эндоскопическая ремиссия. Оптимизация терапии потребовалась в 17,2 % наблюдений. Заключение. Применение ГИБП имеет преимущества в достижении клинической и эндоскопической ремиссии при лечении пациентов с рефрактерными формами ЯК и БК.

МЕТОДИКА

Модели и статистический анализ в эпидемиологии инфекционных заболеваний
А. Н. Герасимов
PDF (Rus)
80-83 19
Аннотация

Использование в эпидемиологических исследованиях инфекционных заболеваний простых математических моделей, основанных на предположении о гетерогенности популяции, приводит к грубым ошибкам в оценке активности передачи инфекции и среднего уровня заболеваемости. Для точной оценки заболеваемости нужны модели, учитывающие структуру групп риска. При этом длительность циклов многолетних колебаний для гомогенных и гетерогенных моделей оказывается близкой, поэтому ее можно использовать для оценки величины контактного числа. Кроме того, модели, не учитывающие конечность популяции, дают неправильное описание динамики заболеваемости – в таких моделях заболеваемость стремится к постоянной величине. Причина здесь кроется в том, что даже для многомиллионных популяций динамика количества инфицированных имеет сильную стохастичность, и для воспроизведения фактической динамики эпидемического процесса надо использовать не детерминированные, а стохастические модели.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Служба по профилактике и борьбе со СПИДом в Дальневосточным федеральном округе
А. В. Кузнецова, А. В. Баранова, Т. А. Костакова
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84-88 7
Аннотация

Цель: анализ основных эпидемических закономерностей распространения ВИЧ-инфекции в различных субъектах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Материал и методы. Проведен анализ данных, представленных в отчетах Центров по профилактике и борьбе со СПИД в соответствии с письмом Министерства здравоохранения РФ от 12.07.2018 г. Результаты. В настоящее время ДФО – территория со средним уровнем пораженности ВИЧ-инфекцией. Число инфицированных в округе превышает 25 тысяч человек и составляет 2,5 % от общей когорты лиц, живущих с ВИЧ, в Российской Федерации. Показатель пораженности, рассчитанный на 100 тысяч населения, в ДФО в 2,2 раза ниже, чем в целом по России. Приморский край – лидер округа по абсолютному числу лиц, живущих с ВИЧ, и числу новых случаев заболевания. Прирост новых случаев в 2018 г. в целом по округу составил 107 % (по РФ – 97 %) к уровню 2017 г. Максимальную динамику роста продемонстрировали малонаселенные территории: Еврейская автономная область (162 %), Чукотский автономный округ (147,6 %) и Камчатский край (124 %). По информации, полученной из большинства Центров, в ДФО преобладал половой путь передачи инфекции, наиболее вовлеченной в эпидемический процесс группой, остаются мужчины 25–45 лет. В 2018 г. в округе достигнуты целевые показатели Государственной стратегии по охвату населения тестированием на ВИЧ – 25 % (2,1 млн. человек) и предоставления антиретровирусной терапии – 60 % от состоящих на диспансерном учете или 55,6 % от всей когорты лиц, живущих с ВИЧ в округе (в РФ – 55 %). Заключение. Дальний Восток всегда занимал последние строчки федерального рейтинга по пораженности ВИЧ-инфекцией, и таких результатов помогла добиться грамотно выстроенная политика профилактических мероприятий. В практику работы службы по профилактике и борьбе со СПИД ДФО постоянно внедряются современные диагностические, терапевтические и профилактические технологии. Все центры АнтиСПИД проводят традиционные профилактические мероприятия, среди которых бесплатные, добровольные, в т.ч. и анонимные, тестирования на ВИЧ-инфекцию с обязательным до- и после- тестовым консультированием. Уровень информированности населения ДФО по вопросам ВИЧ-инфекции в 2018 г. составил 87,2 %, что соответствует показателю Госстратегии.

Элементы создания базы данных клинических признаков и факторов риска инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в многопрофильной медицинской организации
А. А. Петрова, Д. Д. Нестерова, Н. В. Лукьяненко, Б. А. Баландович, Т. В. Сафьянова, В. В. Прокопьев, Н. Я. Лукьяненко
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89-91 9
Аннотация

Цель: определение особенностей разработки и возможностей применения баз данных клинических признаков инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в многопрофильных стационарах. Материал и методы. Использованы сведения о 1560 больных злокачественными новообразованиями в отделениях онкологического диспансера, определены 28 дескрипторов, характеризующих наличие данных инфекций и 45 факторов риска. Результаты. Построена функциональная модель, выделено два массива информации: клинические признаки и медицинские факторы риска для семи разделов оказания медицинской помощи. Заключение. Особенностью созданной базы данных служит построение ее на основе специфичности клинических признаков, характерных для каждого пациента и проводимого лечения, с учетом функциональных и логических закономерностей накопленной информации.

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ ПРАКТИКИ

Сложности дифференциальной диагностики болезни Крона
О. В. Чеснокова, Е. С. Кочергина, Н. В. Примак
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91-93 9
Аннотация

Представлено клиническое наблюдение воспалительного заболевания кишечника у 25-летней женщины. На протяжении двух лет клинические данные, эндоскопическая картина и результаты гистологического исследования слизистой оболочки не позволяли отдифференцировать болезнь Крона от язвенного колита. Были исключены инфекционные заболевания, амилоидоз. Только при компьютерной томографической энтерографии были выявлены патогномоничные для болезни Крона изменения в тонкой кишке и брюшной полости. Полученные данные позволили скорректировать лечение и обоснованно отказаться от оперативного пособия, необходимого при язвенном колите.

Пневмоцистная пневмония у ВИЧ-инфицированных: наблюдение из практики и обзор литературы
И. С. Горелова, А. Ф. Попов, В. А. Иванис, Э. Ю. Доскал, Ю. Л. Кондрашова, Е. А. Варавина, Е. Н. Сердцева, И. В. Зацепина
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94-97 12
Аннотация

Описан клинический случай пневмоцистоза, когда поражение легких стало первым проявлением ВИЧ-инфекции. Диагностика пневмоцистоза легких у ВИЧ-инфицированных сложна, что обусловлено отсутствием патогномоничных клинических симптомов и частым сочетанным течением нескольких оппортунистических заболеваний на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Систематизированы и представлены современные данные по этиологии и патогенезу, особенностям клинической картины, диагностике и лечению пневмоцистоза у ВИЧ-инфицированных.

Требования к рукописям
 
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98-100 8
Аннотация

В соответствии с новыми требованиями ВАК и Международного комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE) в «Тихоокеанском медицинском журнале» вводится следующий порядок оформления рукописей (утверждено на заседании РИСО ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 20.05.2019 г.)



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